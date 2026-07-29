Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

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A situação dos incêndios em Espanha continua a melhorar, mas as autoridades ainda estão preocupadas. Há vários detidos pelo crime de fogo posto

Uma máquina rotativa com oito toneladas e um martelo hidráulico para partir rochas - vulgarmente conhecida como um martelo pneumático - pertencente à empresa Reforestaciones El Fresno, foi a causadora do maior incêndio florestal da história de Espanha na Serra de Burgohondo, em Ávila, que queimou mais de 50 mil hectares de terra e ainda continua ativo.

O incêndio deflagrou na passada quarta-feira, pelas 13:00, quando a máquina realizava trabalhos ilegais para abrir uma nova estrada ao longo do topo da Serra de Gredos, neste concelho do Vale do Alberche, afirma o jornal El Mundo.

A máquina trabalhava na abertura de um novo ramal de uma estrada já existente que liga Burgohondo à cidade de Navarrevisca, com o objetivo de o ligar à serra onde pasta o gado dos agricultores locais, membros da Associação de Pastoreio Sierra Umbrías de Burgohondo.

Segundo informações obtidas pelo El Mundo, a máquina, conduzida na altura por um trabalhador de Arenas de San Pedro, conhecido por El Perejil, que foi detido pela Guardia Civil, realizava o trabalho há vários dias, apesar da proibição em vigor pelas autoridades devido ao elevadíssimo risco de incêndio.

Durante os trabalhos, uma faísca deu origem ao incêndio, que se alastrou rapidamente pela vegetação da zona, principalmente arbustos e giestas.

O jornal teve acesso a imagens dos primeiros minutos do incêndio, quando a primeira equipa de bombeiros chegou e o operador confessou no local que tinha sido o causador do fogo com a máquina. As imagens mostram uma das alfaias utilizadas pelo veículo pesado e as marcas recentes das correntes na estrada florestal que abriu.

A Associação Pecuária Burgohondo encomendou a obra ilegal. A Guardia Civil interrogou o presidente da associação, que admitiu ter contratado a máquina que provocou o incêndio.

Segundo o El Mundo, o responsável da empresa que estava a realizar a obra florestal sem licença recusou-se a comentar e apagou de imediato todas as suas imagens das redes sociais.

Os bombeiros responderam imediatamente ao incêndio e relataram que não conseguiam aceder porque as chamas se tinham propagado para uma ravina. Solicitaram, então, o auxílio de recursos aéreos, que também enfrentaram dificuldades devido à fraca visibilidade provocada pelo fumo. A falta de aviões-cisterna e de helicópteros permitiu que o fogo se propagasse a um ritmo alarmante.

"A situação continua a melhorar; as próximas 12 horas serão cruciais", diz Sánchez

"Neste momento, temos dez incêndios florestais ativos em Espanha", afirmou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que falou aos jornalistas em Navalcarnero após participar na reunião do Centro de Coordenação. "A situação continua a melhorar, com a máxima cautela, mas está a melhorar", disse sobre o incêndio na Comunidade de Madrid, e previu que as próximas 12 horas serão "cruciais".

O primeiro-ministro confirmou o alívio das restrições na terça-feira, quando as evacuações e os confinamentos terminaram em muitas cidades. Sánchez pediu "paciência e confiança nas instituições" àqueles que ainda não regressaram às suas casas e garantiu-lhes que as decisões a este respeito são apoiadas "por especialistas". Destacou o "espírito de equipa" nas ações de todos os níveis de governo. "O nosso único adversário é o fogo", enfatizou Sánchez.

Os números atualizados dos incêndios dos últimos dias em Espanha revelam que aproximadamente 10 mil pessoas foram retiradas das suas casas na Comunidade de Madrid, mais de 16 mil pessoas em Ávila e outras 10 mil em Castellón. A área ardida supera os 80 mil hectares entre Madrid, Ávila e Toledo, e os 9.300 hectares em Castellón.

O incêndio florestal na região da Sierra Oeste, em Madrid, manteve-se controlado durante a noite, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Serviço de Emergência 112 da Comunidade de Madrid.

ℹ️🚨 Actualización 7:00h del #IFSierraOeste.



Durante la noche el incendio se ha mantenido sin reproducciones.



Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes.#BomberosCM#BomberosForestalesCM… pic.twitter.com/PgF3fYGSKO — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 29, 2026

As equipas de combate a incêndios continuam a trabalhar para consolidar o perímetro do incêndio. Durante a madrugada, os bombeiros da Comunidade de Madrid, os bombeiros florestais e os guardas florestais concentraram os seus esforços na extinção dos restantes focos de incêndio para evitar que o fogo reacenda.

Em Ávila, o fogo progrediu favoravelmente durante a noite, sem incidentes significativos, embora as equipas de combate aos incêndios tenham detetado alguns focos isolados. O subdiretor de combate a incêndios da operação INFOCAL da Junta de Castela e Leão, Francisco Bolaños, afirmou esta manhã que a noite foi "muito tranquila" e que o fogo não avançou "um centímetro".

Em Vall d'Uixó (Castellón), o incêndio continua descontrolado, com algumas zonas ainda em chamas. Os esforços de hoje vão concentrar-se em garantir o perímetro de 81 quilómetros.

Homem detido por atear três incêndios em Ponferrada (León)

O homem de 42 anos detido na terça-feira como alegado autor de três incêndios ocorridos na madrugada de terça-feira em Ponferrada (León) viu a sua prisão preventiva ser decretada devido ao risco de reincidência, informou a Subdelegação do Governo em León.

O homem detido é acusado de ter ateado três incêndios em poucos minutos: o primeiro ocorreu perto do Parque da Juventude, enquanto logo a seguir outros dois ocorreram na Rua Los Nogales e na estrada de San Miguelín, em Santo Tomás de las Ollas. Os incêndios afetaram várias áreas de pastagem e obrigaram à mobilização de bombeiros e polícias.