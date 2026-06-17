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"Há uma falta de cultura de limpeza por parte da comunidade": MAI deixa alerta para a prevenção dos incêndios

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 39min
Ministro da Administração Interna, Luís Neves (Lusa/ Rodrigo Antunes)
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Declarações foram feitas em resposta ao deputado do Chega Pedro Pinto

O ministro da Administração Interna admitiu esta quarta-feira que existe “falta de cultura de limpeza” nos espaços rurais, considerando que a propriedade privada é “um obstáculo” para que o Estado possa intervir na prevenção dos incêndios.

“Há de facto ainda uma falta de cultura de limpeza por parte da comunidade em geral, mas aí temos este obstáculo que é nós não podemos entrar na propriedade privada”, disse Luís Neves na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a dar conta da política geral do ministério.

Em resposta ao deputado do Chega Pedro Pinto sobre a falta de limpeza nas matas, o ministro disse que “há de facto alguma falta de limpeza”, mas referiu que a criação das OIGP (Operações Integradas de Gestão da Paisagem) permitem uma organização por parte dos proprietários para que o Estado pague essa limpeza.

“Isto tem sido feito sobretudo na zona de Leiria, tem sido criado através dos municípios muitas OIGP que estão a ser limpas e pagas pelo Estado”, precisou, destacando a criação do Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), em Leiria, que permitiu que mais de 17 mil quilómetros de rede viária florestal tenham sido desobstruídos em dois meses.

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“As tempestades do inverno deixaram milhões de árvores derrubadas, extensas áreas florestais profundamente alteradas e um risco acrescido para o período crítico de incêndios. Perante uma realidade excecional, respondemos com uma solução igualmente excecional”, disse.

Luis Neves disse também que o CIPO foi criado para limpar o território e não tem prazo para terminar.

Sobre o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR), o ministro afirmou que “para grandes calamidades nunca se pode dizer que se está completamente preparado para aquilo que muitas vezes surge de uma forma inopinada”.

“Estamos a fazer o nosso trabalho, há mais meios que foram apresentados através do DECIR, mais meios humanos, mais meios do ponto de vista de equipamentos. Isso dá-nos algumas garantias, mas sendo certo que nenhum país, até os países mais ricos, pode dizer [que está completamente preparado] para debelar as grandes calamidades”, frisou.

Segundo o ministro, o meio aéreo de combate aos fogos que está em Santa Comba Dão não está operacional, estando a ser reparado.

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O DECIR tem ao dispor este ano um total de 79 meios aéreos, além dos três helicópteros da AFOCELCA (empresa privada de proteção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais).

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Temas: Incêndios Espaços rurais Prevenção Administração Interna Ministro
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