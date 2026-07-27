Mulher detida em flagrante por fogo florestal em Felgueiras

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 39min
Casas destruidas pelas chamas, em Vale do Lobo, no concelho de Águeda, pela passagem do incêndio que começou ontem em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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O incêndio terá tido origem numa queimada que se descontrolou

Uma mulher de 62 anos foi detida em Felgueiras, no distrito do Porto, pelo crime de incêndio florestal, em flagrante delito, anunciou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto dá conta da detenção, levada a cabo por operacionais do posto de Vila Cova da Lixa, após um foco de incêndio naquele concelho.

Os militares “identificaram a suspeita e apuraram que o incêndio terá tido origem numa queimada que se descontrolou”, adianta a mesma fonte.

A mulher foi detida e constituída arguida, tendo o caso sido remetido ao Tribunal Judicial de Felgueiras.

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Temas: Incêndios Detenção Felgueiras
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