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Incêndio em Barcelos continua ativo, mas duas frentes já estão dominadas

Agência Lusa , MSM
Há 12 min
Incêndio em Sabrosa (LUSA)
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Se não houver agravamento das condições meteorológicas, fogo pode ser dominado durante o dia

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em monte de Fralães, concelho de Barcelos, continua ativo com três frentes, duas das quais encontram-se dominadas e uma “está a ceder aos meios”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

No terreno, pelas 09:00, a combater as chamas estavam 124 operacionais, 36 viaturas e dois meios aéreos, contou o comandante da Sub-Região do Cávado da Proteção Civil.

Manuel Moreira referiu que se não houver agravamento das condições meteorológicas “é possível que durante o dia se consiga dominar o fogo”.

“Vivemos uma situação de imprevisibilidade”, afirmou, referindo-se às elevadas temperaturas e ao vento forte.

Não há casas em risco, nem feridos, disse.

O incêndio lavra numa zona florestal, com declive, que há 15 anos não ardia, pelo que “a carga de combustível é muito grande”, acrescentou.

Quase todo o território de Portugal continental enfrenta esta sexta-feira perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com exceção de meia dúzia de municípios do litoral, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Na quinta-feira, o Governo declarou situação de alerta devido às altas temperaturas, pelo menos até ao final de dia de segunda-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou também na quarta-feira o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), tendo em conta o previsível "agravamento muito significativo” do perigo de incêndios rurais nos próximos dias.

Nesse dia, o dispositivo de combate a incêndios rurais foi reforçado para entrar na sua capacidade máxima.

Também por causa da persistência de temperaturas elevadas, o IPMA colocou a partir de hoje a 12 distritos sob aviso vermelho (o mais grave).

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Temas: Incêndios Calor extremo Barcelos Meteorologia Calor

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