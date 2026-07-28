Incêndio: sete operacionais feridos nos fogos na Guarda e Vila Verde

Há 1h e 47min

O incêndio da Guarda foi o que mobilizou mais esforços durante a noite

Cinco operacionais sofreram ferimentos leves no incêndio que continua ativo na Guarda, enquanto dois operacionais ficaram feridos e um foi assistido no fogo de Vila Verde (Braga), adiantou na segunda-feira à noite à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 23:30 de segunda-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou que o fogo que lavra no concelho da Guarda desde as 13:51 de segunda-feira mantinha à noite duas frentes ativas com vários quilómetros.

Cinco agentes de proteção civil sofreram ferimentos leves na sequência dos trabalhos, acrescentou.

Pelas 00:10, estavam no terreno 309 operacionais, apoiados por 91 viaturas, segundo o 'site' da ANEPC.

Já o incêndio florestal que deflagrou pelas 11:53 de segunda-feira em Barros, Vila Verde, distrito de Braga, mantinha duas frentes ativas, com "partes substanciais do incêndio já estarem em rescaldo e outras já dominadas".

A mesma fonte da Proteção Civil indicou que neste fogo há o registo de dois feridos leves e um assistido, entre os operacionais.

No terreno, pelas 00:10, mantinham-se no local 179 operacionais, apoiados por 51 meios terrestres.

Em Penafiel, distrito do Porto, o fogo que teve alerta pelas 11:09 de segunda-feira lavrava pelas 23:30 com uma frente ativa, estando "partes significativas do incêndio já dominadas", segundo fonte da ANEPC.

Neste incêndio há o registo de alguns animais feridos, entre cães e equinídeos, na localidade de Luzim, concelho de Penafiel, acrescentou a mesma fonte.

Pelas 00:10, o fogo estava a ser combatido por 209 operacionais, apoiados por 69 meios terrestres.

Com alerta pelas 22:13 de segunda-feira, estava também ativo um fogo em Mourão, no distrito de Évora, que mobilizava pelas 00:10 de hoje 97 operacionais, apoiados por 10 meios terrestres.

Segundo a mesma fonte da ANEPC, estava a ser consumida uma zona do Pinhal, junto à barragem do Alqueva.