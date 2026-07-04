Montenegro pede à população que “respeite e colabore” com autoridades durante os incêndios

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Primeiro-ministro agradeceu também aos vários profissionais envolvidos nas operações de prevenção e combate aos incêndios

O primeiro-ministro apelou este sábado para que os cidadãos respeitem e colaborem com as autoridades face ao risco elevado de incêndio no país, afirmando que será mantida uma “vigilância máxima” para tentar evitar fogos como o de Vouzela.

“A população deve não só respeitar, como até de alguma maneira colaborar com todas as autoridades para poderem também ajudar-se uns aos outros e poderem também sensibilizar aqueles que, porventura, possam ter a tentação de não cumprir essas recomendações para que possam amadurecer bem essa decisão”, apelou Luís Montenegro.

O chefe do executivo interveio hoje em direto, através de videochamada, na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Lisboa, que fez um ponto de situação dos incêndios rurais e da situação meteorológica do país, que enfrenta uma vaga de calor.

Montenegro agradeceu aos vários profissionais envolvidos nas operações de prevenção e combate aos incêndios e sublinhou a importância de seguir as recomendações das autoridades.

“Vamos manter naturalmente a vigilância máxima, tentar prevenir ao máximo, tentar evitar e tentar também que, nos casos em que isso é possível, a primeira intervenção possa ser a mais eficaz e evitar que os incêndios possam ganhar a dimensão como este em Vouzela [distrito de Viseu], que é efetivamente a nossa principal preocupação”, acrescentou.