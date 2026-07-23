Incêndio em Alijó perde força: IC5 reabre e fogo fica reduzido a uma frente ativa

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O alerta para o fogo tinha sido dado pelas 13:35 na localidade de Agrelas, concelho de Alijó

O incêndio no concelho de Alijó mantém uma frente ativa, com os trabalhos "a correr favoravelmente", adiantou esta quinta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil, notando que a circulação no Itinerário Complementar 5 (IC5) encontra-se normalizada.

A situação do incêndio - com uma frente ativa com cerca de 300 metros - "é bastante favorável", disse à agência Lusa, num balanço por volta das 04:45, o segundo comandante sub-regional de emergência e proteção civil do Douro, José Requeijo.

Com "praticamente todo o perímetro dominado", encontravam-se no local àquela mesma hora 570 operacionais, auxiliados por 181 veículos, ainda de acordo com a mesma fonte, que deu conta de dois bombeiros com ferimentos ligeiros.

José Requeijo referiu ainda que a circulação no IC5 se encontra normalizada, depois de estar cortada nos dois sentidos, entre Pópulo e Alijó, distrito de Vila Real. A informação foi confirmada pelo Posto Territorial da GNR de Alijó, que indicou à Lusa que a reabertura ocorreu por volta da meia-noite.

Por volta das 23:00, quando o incêndio tinha duas frentes ativas, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, Miguel Fonseca, disse à Lusa que duas aldeias do concelho de Alijó, Freixo e Ribalonga, estiveram na linha do fogo o que obrigou a ações de defesa do perímetro, além do combate direto às chamas.

Foram também preparadas ações de confinamento para a população, em articulação com a GNR, que não foram necessárias, acrescentou.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:35 na localidade de Agrelas, concelho de Alijó.