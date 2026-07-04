Frentes de incêndio mantêm-se ativas e chegam a aldeia do Caramulo em Tondela

Há 1h e 21min

Há 1.269 operacionais no terreno, apoiados por 425 veículos

O incêndio que iniciou em Vouzela às 03:04 de quinta-feira, chegou a Daires, na freguesia do Guardão (Caramulo) e continua a arder com intensidade, disse à agência Lusa pelas 20:50 a presidente da Câmara de Tondela.

“A encosta da serra do Caramulo continua com várias frentes ativas, sem estarem controladas e na direção do Caramulo [freguesia do Guardão], e acabou por chegar à aldeia de Daires, mas não foi evacuada”, disse à agência Lusa pelas 20:50, a presidente da Câmara de Tondela.

Carla Antunes Borges indicou ainda que “é uma população ativa, não foi preciso retirar ninguém, e é uma aldeia diferente, que já permitiu colocar meios de combate e agir de outra forma”.

Pelas 20:50, o incêndio “continua a lavrar com intensidade junto a diversas povoações,” nas freguesias de São João do Monte e do Guardão, ou seja, Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, “mas, para já, sem necessidade de evacuar”.

Em Vale do Lobo ou Abóboda, na freguesia de são João do Monte, está a haver alguns reacendimentos e continua a ser motivo de preocupação, mas, de certa maneira, controlada”, acrescentou a autarca.

A autarca disse ainda que, “ninguém partilhou informação sobre qualquer pessoa ferida ou bens destruídos no concelho” de Tondela.

O incêndio de Vouzela, que começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

Segundo a Proteção Civil, na sexta-feira, registaram-se dois feridos graves. Um homem de 55 anos com queimaduras de segundo e terceiro grau, ao tentar apagar o fogo, e um outro de 34 anos sofreu um traumatismo craniano grave ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio.

Até ao momento, há seis vítimas ligeiras a registar, três bombeiros voluntários, um sapador, e dois civis, um deles no concelho de Águeda.

Na sexta-feira, este incêndio destruiu totalmente uma fábrica em Vouzela de componentes de madeira, produtora de biomassa para produção de energia e ainda aviários e animais.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), ao início do dia de hoje, este incêndio contabilizava uma área ardida de 12.160 hectares, estando em expansão, já que permanece ativo há mais de 48 horas.

Os mais de 12.000 hectares contabilizados nos dias 02 e 03 de julho, correspondem a cerca de 17.000 campos relvados de futebol de 11.

Pelas 21:15, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 1.269 operacionais no terreno, apoiados por 425 veículos.