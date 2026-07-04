Von der Leyen garante que a Europa está com Portugal no combate aos fogos

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Portugal acionou o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios

A presidente da Comissão Europeia afirmou este sábado que “a Europa está com Portugal” no combate aos incêndios, depois de o Mecanismo de Proteção Civil da UE ter mobilizado meios de Itália e Espanha para a resposta aos fogos.

Numa publicação na rede social X, Ursula von der Leyen sublinhou que “118 bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha chegaram ontem à noite” a Portugal e que, este sábado, “aeronaves da #rescEU provenientes de Itália e 🇪spanha” se juntam ao combate em território português.

“A Europa está com Portugal e os seus cidadāos, que, uma vez mais, fazem face a devastadores incêndios florestais”, destacou.

Referindo-se à mobilização dos meios assegurados no âmbito daquela rede do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), von der Leyen afirmou que o apoio representa “solidariedade em ação”.

A rede rescEU faz parte do mecanismo europeu, funcionando como uma reserva estratégica de meios para dar resposta a situações de emergência que são coordenadas pelo instrumento europeu quando um país faz um pedido de ajuda.

Itália enviou este sábado dois aviões anfíbios Canadair do Corpo Nacional de Bombeiros, segundo o Departamento de Proteção Civil de Itália num comunicado.

Espanha disponibilizou na sexta-feira um de dois aviões Canadair solicitados por Portugal no âmbito do acordo de assistência existente entre os dois países, ativado preventivamente em paralelo com o mecanismo da UE.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na sexta-feira que Portugal acionou o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios.

Quando um país faz um pedido de assistência no âmbito do mecanismo europeu, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência mobiliza o destacamento de apoio através de uma ligação direta com as autoridades nacionais de proteção civil.