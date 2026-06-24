MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • 25 Jun 02:00
Mais sobre o Mundial 2026

Incêndios: cerca de 50 concelhos do Norte e Centro em perigo máximo

Agência Lusa , CM
Há 44 min
Incêndios
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Há ainda dezenas de concelhos em perigo muito elevado e elevado

Cerca de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém e Portalegre estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dezenas de outros concelhos do interior Norte e Centro e Algarve – nos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro - estão em perigo muito elevado de incêndio.

Em perigo elevado de incêndio rural estão vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro, Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Faro.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai desagravar a partir de quinta-feira, com a maior parte do território em perigo reduzido.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real até às 18:00 de hoje

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 03:00 de quinta-feira devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros a partir da tarde, podendo ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada., vento fraco a moderado, nevoeiro no litoral oeste e descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (Setúbal) e os 21 (Castelo Branco) e as máximas entre os 22 graus (Viana do Castelo) e os 35 (Évora).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndios Portugal Incêndios Perigo incêndio IPMA Calor
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Andam a roubar toneladas de laranjas no Algarve. "Já chegámos a mandar para a GNR a foto da matrícula das carrinhas"

Há 13 min

Pedro Duarte nega que o Centro Histórico do Porto esteja sob ameaça da UNESCO

Há 21 min

Incêndios: cerca de 50 concelhos do Norte e Centro em perigo máximo

Há 44 min

EN255 cortada nos dois sentidos perto de Vila Viçosa após despiste de camião

Há 1h e 2min
Mais País

Mais Lidas

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Ontem às 18:14

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

22 jun, 14:53

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Ontem às 09:34

Jeremy Clarkson, "o homem mais sortudo do mundo", teve cancro na próstata. Agora pede aos homens que larguem a vergonha: "Por favor, por favor, por favor, façam exames"

Ontem às 16:25

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Ontem às 12:01

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Ontem às 12:20

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

22 jun, 21:35

Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

Hoje às 04:59

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Ontem às 17:12

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

22 jun, 15:48

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Ontem às 07:00