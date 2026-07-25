França reforça combate aos incêndios com 1.500 militares

Agência Lusa , MCC
Há 14 min
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Portugal enviou para França duas aeronaves e uma equipa de sete elementos

Um total de 1.500 militares serão mobilizados a partir da noite deste sábado para "proteger bens e pessoas" perante os incêndios que assolam França, anunciou o Ministério das Forças Armadas francês, em comunicado.

"Estão a ser destacadas unidades militares, em apoio às forças de segurança interna, para proteger bens e pessoas", adianta o ministério, citado pela AFP.

Estes militares terão "a missão de apoiar a retirada das populações que residem nas zonas ameaçadas pelos incêndios" e "contribuirão, além disso, para proteger as habitações deixadas sem vigilância", detalhou.

"Peritos e meios" estão também "a ser mobilizados para a segurança dos locais industriais", acrescentou a mesma fonte.

Até ao momento, foram mobilizados cerca de mil militares.

As forças armadas afirmam ainda ter mobilizado "recursos excecionais", como o drone Reaper para realizar "missões de vigilância" ou o avião de transporte A400M, que é capaz "de lançar vinte toneladas de retardador de fogo para conter a propagação das chamas".

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O serviço de saúde militar foi também mobilizado com "11 equipas médicas".

Para "facilitar o trabalho dos bombeiros", estão também a ser "mobilizados tratores para limpar trilhos na floresta" e "realizar trabalhos para limitar a propagação dos incêndios", acrescentou o ministério.

Os incêndios em França e Espanha forçaram já a retirada de mais de 270 mil pessoas das suas casas e localidades, de acordo com balanços das autoridades dos dois países.

Em França, o ministro do Interior indicou que desde quarta-feira cerca de 200 mil pessoas foram retiradas nas regiões de Gironde e dos Landes.

Em Espanha, os incêndios florestais em curso na Comunidade de Madrid e em Ávila afetam já cerca de 80 mil pessoas, entre as que foram retiradas e as que se encontram confinadas, de acordo com os dados disponíveis por volta das 13:00 locais (menos uma hora em Portugal).

Os dois países enfrentam incêndios que permanecem incontroláveis na região de Madrid e nas proximidades da cidade francesa de Bordéus.

Tanto em França como em Espanha, estes incêndios são consequência de florestas e vegetação que se tornaram mais inflamáveis devido à seca e às ondas de calor excecionais que se têm sucedido desde junho na Europa Ocidental.

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Até ao momento, nestes últimos incêndios, não foram registadas mortes, nem em França nem em Espanha.

Os dois países ativaram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e solicitaram meios aéreos de combate a incêndios.

A União Europeia mobilizou quatro aviões para Espanha e três para França, informou a Comissão Europeia.

Portugal enviou para França duas aeronaves e uma equipa de sete elementos para auxiliar no combate aos incêndios e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que o país aceitou o destacamento de mais de 100 elementos portugueses para combater o incêndio na província de Ávila.

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