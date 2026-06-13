Detido suspeito de três incêndios florestais em Sintra

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Suspeito terá utilizado um isqueiro para provocar os incêndios em áreas de mato

Um homem de 34 anos foi detido por ser suspeito de ter ateado três incêndios florestais na quarta e quinta-feira no concelho de Sintra, colocando em risco várias habitações, informou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, residente no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, terá utilizado um isqueiro para provocar os incêndios em áreas de mato.

“Apenas não se verificaram maiores danos e prejuízos em virtude dos fogos terem sido precocemente detetados e eficazmente combatidos pelos bombeiros”, sublinha a nota.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação consideradas adequadas.