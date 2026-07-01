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Agricultor detido por causar incêndio florestal durante ceifa em Aguiar da Beira

Agência Lusa , CM
Há 28 min
Agricultura (LUSA)
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Ignição ocorreu durante trabalhos de ceifa, com recurso a uma alfaia agrícola acoplada a um trator

A GNR deteve e constituiu arguido um homem de 58 anos, na terça-feira, pelo crime de incêndio florestal originado durante trabalhos de ceifa no concelho de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

“Na sequência de um foco de incêndio, os elementos do SEPNA [Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente] do Destacamento Territorial de Gouveia deslocaram-se ao local, onde foi possível apurar que a ignição ocorreu durante trabalhos de ceifa, com recurso a uma alfaia agrícola acoplada a um trator”, adianta o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado.

Da ocorrência resultou uma área ardida de cerca de 0,15 hectares de pasto (feno), acrescentou a GNR.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Trancoso.

A GNR lembra que a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas exige a adoção de medidas de segurança que minimizem o risco de ignição.

“Antes de realizar trabalhos agrícolas ou florestais, deve consultar o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor. Qualquer foco de incêndio ou comportamento de risco deve ser comunicado de imediato através do 112”, aconselha ainda a GNR.

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Temas: Incêndios florestais Incêndios Incendiários GNR Detido
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