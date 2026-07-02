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Incêndios: Vouzela tem duas frentes ativas a arder com bastante intensidade

Agência Lusa
Há 32 min
Bombeiros combatem incêndio florestal em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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O vento está a prejudicar o combate ao incêndio

O incêndio que teve início pelas 03:04 desta qiunta-feira está com duas frentes ativas a arderem com bastante intensidade, disse à agência Lusa, cerca das 18:00, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela.

“Neste momento estamos com duas frentes ativas a arderem com muita intensidade. É um incêndio de vento que faz projeções a grande distância”, adiantou Francisco Lima.

Segundo o responsável, ao longo do dia “uma outra bombeira, desta vez da corporação de Vouzela, necessitou de cuidados de saúde, devido ao fumo nos olhos”.

Esta é a segunda bombeira com ferimentos ligeiros, depois de, na manhã de hoje, um bombeiro da corporação dos Voluntários de São Pedro do Sul ter necessitado de igual tratamento.

“O que mais prejudica o combate é o vento forte e as projeções”, admitiu o comandante Francisco Lima.

Também o presidente da Câmara Municipal de Vouzela, no distrito de Viseu, salientou à agência Lusa, minutos depois, essa “preocupação com o vento muito forte e as enormes projeções” de fogo que “vão para vários sítios e muita distância”.

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Carlos Oliveira disse ainda que “uma das frentes, a que está mais intensa e a gerar mais preocupação é a que está virada à zona industrial de Campia”, em Oliveira de Frades, igualmente no distrito de Viseu.

“Mas não há populações nem ninguém em risco. A outra frente está na origem do incêndio, em Cambra”, Vouzela, acrescentou Carlos Oliveira.

O autarca manifestou a sua “preocupação com os ventos fortes que se fazem sentir, assim como as altas temperaturas, numa altura em que se caminha para o final do dia” o que significa a “saída dos meios aéreos” do combate às chamas.

O incêndio teve início às 03:04 de hoje em Tourelhe, freguesia de Cambra. Pelas 18:25 a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 362 operacionais no terreno, apoiados por 111 veículos e cinco meios aéreos.

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Temas: Incendio Vouzela Onda de calor
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