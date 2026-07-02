Incêndio em Vouzela mobiliza mais de 200 bombeiros e oito meios aéreos

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Até ao momento, não há aldeias em perigo

Um incêndio que deflagrou em Vouzela, distrito de Viseu, às 03:00 desta quinta-feira, estava a ser combatido às 10:20 por mais de 200 bombeiros, auxiliados por 45 veículos e oito meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Viseu, não há aldeias em perigo.

“Os trabalhos ainda decorrem”, disse a mesma fonte, salientando que o incêndio, nas proximidades da autoestrada A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso, não está dominado.