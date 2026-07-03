MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Incêndio de Vouzela lavra com força em cinco frentes ativas. Chamas alastram e Tondela ativa plano de emergência

Agência Lusa , MJC
Há 42 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O município de Tondela já auxiliou na evacuação, de forma preventiva, de duas aldeias na Serra do Caramulo: Matadegas e Mançores. O fogo que começou em Vouzela tem dezenas de quilómetros de frentes de fogo

A Câmara de Tondela, no distrito de Viseu, ativou esta tarde o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil após o incêndio que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Vouzela ter alastrado ao concelho.

"O município está a acompanhar de perto o evoluir da situação, tendo já auxiliado na evacuação, de forma preventiva, de duas aldeias na Serra do Caramulo: Matadegas e Mançores, na União de Freguesias de S. João do Monte e Mosteirinho”, revelou a autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.

Com esta ativação, é possível "mobilizar rapidamente todos os meios e agentes para o combate às chamas", realça a Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu.

Segundo o município, o incêndio já levou ao cancelamento da abertura oficial do evento Tondela Brancos, que teria início esta sexta-feira no Parque Urbano.

"Devido ao calor e à situação de alerta decretada pelo Governo foram já adiadas duas atividades: a Rota dos Brancos e a Rota dos Caleiros", refere ainda o comunicado.

Fogo que começou em Vouzela mantém pelo menos cinco frentes ativas às 16:30

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O incêndio que começou em Vouzela na quinta-feira está hoje em mais três concelhos e com pelo menos cinco frentes ativas e vários focos espalhados pela força do vento, disse à agência Lusa, pelas 16:30, o presidente da Câmara.

“O incêndio tem-se mantido mais ou menos na mesma evolução e mantém as mesmas cinco frentes, pelo menos. Em Vouzela, a que está mais ativa é a de Alcofra. É a que está mais intensa e extensa e faz limite com Tondela, na serra do Caramulo”, disse à agência Lusa Carlos Oliveira.

Segundo o presidente do Município de Vouzela, “os ventos continuam fortes e a provocar projeções, embora agora durante a tarde tenha diminuído a intensidade, mas prevê-se daqui a umas horas um agravamento, novamente”. “E temos os chamados ventos convectivos, gerados pela própria força do incêndio”, salientou.

Carlos Oliveira acrescentou ainda que o incêndio “é cada vez mais extenso, porque há muitos pontos no terreno, com vários reacendimentos”. As frentes “mais preocupantes e de maior dimensão” são duas, a que passou por Campia, em Oliveira de Frades, também distrito de Viseu, e a que já chegou a Águeda, no distrito de Aveiro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O autarca adiantou que as pessoas que foram retiradas esta noite das suas habitações “já regressaram agora à tarde a casa”. “Estamos a fazer um trabalho de antecipação, claro, nas aldeias que estão na linha do fogo, a retirar pessoas com mobilidade reduzida e mais vulneráveis ou a fazer um perímetro”, indicou.

Carlos Oliveira não conseguiu projetar quantas pessoas ou aldeias poderão estar em causa, “porque é um trabalho que está em constante atualização, tem muito a ver com a intensidade do incêndio e dos próprios ventos”.

A CNN Portugal confirmou que há pelo menos 15 feridos entre bombeiros e civis, com a orografia difícil a ser outro dos entraves ao trabalho dos bombeiros, já que as rochas nas encostas impedem as máquinas de rasto de entrar no teatro de operações.

O incêndio teve início às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, Vouzela, e já propagou aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

Pelas 17:50 de hoje, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 1.105 operacionais no terreno, apoiados por 359 veículos e 13 meios aéreos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Vouzela Fogo Incêndios Tondela

Relacionados

Incêndios: Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil

Helicópteros da Força Aérea vão combater os incêndios, anuncia Nuno Melo

Incêndio em Vouzela já consumiu mais de 7.000 hectares

Fogo descontrolado: vento forte leva incêndio que já fez 15 feridos a quatro concelhos diferentes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Paulo Portas será comissário-geral das comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal

Há 36 min

Incêndio de Vouzela lavra com força em cinco frentes ativas. Chamas alastram e Tondela ativa plano de emergência

Há 42 min

População de Almada queixa-se de falhas no abastecimento de água e pede medidas urgentes

Há 1h e 54min

Professor de música em colégio de Sintra detido por abuso sexual de aluna de 11 anos

Há 1h e 57min
Mais País

Mais Lidas

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Hoje às 12:18

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Hoje às 09:00

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Hoje às 11:11

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Hoje às 11:01

Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

1 jul, 10:10