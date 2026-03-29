Fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês ainda ativo mas sem habitações em risco

Agência Lusa , AM
Há 3h e 56min
Incêndio em Terras de Bouro

Incêndio deflagrou pelas 13:45 de sábado na freguesia de Vilar da Veiga

O incêndio na zona da Pedra Bela no Parque Nacional da Peneda-Gerês "ainda está ativo", indicou às 03:00 fonte da proteção civil, notando não haver habitações em risco.

O incêndio deflagrou pelas 13:45 de sábado na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado disse não haver habitações em risco.

Por volta das 8:10 encontravam-se no local 57 operacionais auxiliados por 17 veículos, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

