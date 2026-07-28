Fogo em Penafil em resolução, mantêm se ativo o da Guarda

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O incêndio de Vila Verde também já está em resolução

O fogo florestal em Penafiel, no Porto, que começou na segunda-feira, entrou em resolução cerca das 07:00, de acordo com a proteção civil.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse na segunda-feira à noite que alguns animais ficaram feridos, entre cães e equídeos, na localidade de Luzim, no concelho de Penafiel.

Às 07:30 mantinham-se no local 208 operacionais e 69 veículos.

Pelas 07:00, apenas um incêndio estava ativo, o que também deflagrou na segunda-feira em Rochoso, no distrito da Guarda, estando a ser combatido por 297 operacionais, apoiados por 88 veículos e um meio aéreo.

De acordo com fonte da Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, contactada pela Lusa, continuam ativas as duas frentes de incêndio, que lavra em locais de difíceis acessos. Uma das frentes tem um quilómetro e a segunda dois quilómetros de extensão.

No balanço anterior, efetuado pelas 23:30 de segunda-feira, fonte da ANEPC indicava que no combate a este fogo cinco operacionais da Proteção Civil sofreram ferimentos leves.

Fogo em Vila Verde em resolução

O incêndio florestal que deflagrou às 12:00 de segunda-feira em Barros, Vila Verde, distrito de Braga, entrou em resolução às 03:22 desta noite, disse à Lusa fonte do comando sub-regional do Cávado da Proteção Civil.

No local mantinham, pelas 06:30, 128 operacionais, apoiados por 36 meios terrestres.

Na segunda-feira à noite, fonte de proteção civil disse à Lusa que dois operacionais ficaram feridos e um foi assistido no decorrer do combate às chamas neste incêndio.

O vento e o acentuado declive do terreno foram as principais dificuldades dos operacionais no terreno.