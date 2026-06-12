Fogo em Vieira do Minho com mais de 100 operacionais e seis meios aéreos

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Incêndio está a consumir mato num encosta de difícil acesso, sublinhando não haver casas ou bens em risco.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira de manhã no concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, estava às 16:30 a ser combatido por 111 operacionais, 29 viaturas terrestres e seis meios aéreos, indicou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave adiantou à agência Lusa que o incêndio está a consumir mato num encosta de difícil acesso, sublinhando não haver casas ou bens em risco.

O combate ao fogo, que deflagrou pouco depois das 06:00 na União das Freguesias de Ruivães e Campos, foi sendo reforçado ao longo do dia.

Quanto ao incêndio que deflagrou na quarta-feira à noite no concelho de Terras de Bouro, também no distrito de Braga, e que foi dado como dominado pelas 22:14 de quinta-feira, teve hoje uma reativação, mas, pelas 17:30, fonte do Comando Sub-regional do Cávado disse à Lusa que o reacendimento já estava dado como dominado.