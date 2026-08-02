Mais 500 operacionais combatem fogo de Valpaços que está em resolução

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Incêndio teve início na terça-feira

O fogo que deflagrou na terça-feira em Valpaços, no distrito de Vila Real, e atingiu Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, está em resolução, mas continuava a ser combatido ao início da noite por 528 operacionais.

Apesar de alguns reacendimentos, o incêndio no concelho transmontano de Valpaços entrou hoje em fase de resolução, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes.

Às 19:45, as chamas estavam a ser combatidas por 528 operacionais, 182 viaturas e dois meios aéreos, acrescentou a mesma fonte.

O incêndio, que teve início na terça-feira à tarde na zona do Cabelo, Ervões, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, estendendo-se depois aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, foi dado como dominado às 04:40 da madrugada de sábado.