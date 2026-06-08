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Incêndio em habitação em Gondomar faz nove feridos, dois em estado grave

Agência Lusa , CM
Há 24 min
Bombeiros (Getty Images)
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Seis pessoas foram assistidas no local e três transportadas aos hospitais de Santo António e São João

Um incêndio numa habitação em Valbom, no concelho de Gondomar, nesta segunda-feira, causou nove feridos, tendo três das vítimas sido transportadas ao hospital, indicou fonte dos bombeiros voluntários locais.

Sem poder dar pormenores sobre a origem ou causas do fogo, fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom referiu que o incêndio urbano, dado como resolvido cerca das 13:30, "causou vários feridos, entre os quais dois graves”.

“Contabilizámos seis assistências no local e três foram para os hospitais de Santo António e São João [no Porto]”, referiu a fonte.

O alerta foi dado às 11:30 para um incêndio habitacional na Rua Xanana Gusmão, em Valbom, no concelho de Gondomar.

Da corporação local estiveram envolvidos no auxílio e combate dez elementos com quatro veículos, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do São João e a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar.

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Temas: Incêndio Valbom Gondomar Feridos Bombeiros
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