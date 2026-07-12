Incêndio deflagra num bar em Banguecoque e faz pelo menos 27 mortos

Há 1h e 13min

Vários feridos foram transportados para o hospital. A causa do incêndio é desconhecida e está sob investigação

Um incêndio de grandes dimensões consumiu um bar em Banguecoque nas primeiras horas de segunda-feira, hora local, provocando a morte de, pelo menos, 27 pessoas antes de os bombeiros conseguirem controlar as chamas, informaram as autoridades.

Imagens partilhadas online pelas equipas de primeiros socorros mostram um incêndio de grandes proporções e colunas de fumo a sair pela porta da frente do bar Na Ladprao, localizado na zona norte da capital tailandesa. É possível ver pessoas a tentar fugir enquanto espessas nuvens de fumo negro se elevam para o céu. As equipas de resgate indicaram que o incêndio foi comunicado por volta da meia-noite.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, disse aos jornalistas no local que 27 pessoas morreram e que vários dos feridos foram transportados para o hospital. Acrescentou que a causa do incêndio está a ser investigada.

Anutin afirmou que um músico que estava a atuar no bar diz ter visto fumo a sair de um quadro elétrico junto ao palco antes de a eletricidade falhar. Em seguida, ouviu-se uma explosão e um fumo espesso encheu rapidamente o espaço.

Muitas das vítimas foram encontradas nas casas de banho, situadas na parte de trás do bar, acrescentou Anutin.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul (de azul), inspeciona o local do incêndio enquanto os corpos das vítimas estão alinhados no chão, em Banguecoque, Tailândia, na segunda-feira, 13 de julho de 2026. (Sakchai Lalit/AP)

Os bombeiros demoraram cerca de meia hora a controlar o incêndio. Fotografias tiradas após o fogo mostram mesas e cadeiras carbonizadas, bem como o interior do bar gravemente danificado.

A Tailândia já registou tragédias semelhantes no passado. Em 2022, 14 pessoas morreram num incêndio que atingiu um bar com música ao vivo no leste do país.

Mais de uma década antes, 66 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas num incêndio ocorrido durante as celebrações da passagem de ano de 1 de janeiro de 2009, na discoteca Santika, na capital tailandesa. Aparentemente, esse incêndio teve origem num espetáculo de fogo de artifício realizado no interior do estabelecimento.