Chamas consomem habitação no concelho de S. Pedro do Sul e causam cinco feridos

Agência Lusa , WL
Hoje às 16:51
Bombeiros (Getty Images)

Estiveram 36 bombeiros a combater as chamas

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um incêndio que consumiu uma habitação no concelho de S. Pedro do Sul, disse hoje o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

De acordo com a mesma fonte, o alerta ocorreu às 13:07, tendo as chamas consumido uma habitação na localidade de Várzea, concelho de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu.

“Temos um ferido grave que foi levado para o Hospital de Viseu e mais quatro feridos ligeiros. A casa ardeu completamente”, indicou.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul explicou que o ferido com gravidade é o proprietário da habitação e os quatro feridos ligeiros eram amigos que tentavam ajudar a apagar as chamas.

“A Ação Social já está a ver junto de familiares onde realojar o senhor depois deste sair do Hospital, uma vez que vive sozinho”, referiu.

A combater o incêndio estiveram 36 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.

