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Fogo em Santo Tirso combatido por 126 bombeiros e 38 viaturas

Agência Lusa , PP
Há 19 min
Incêndios
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Reativações durante a noite agravaram a situação no terreno. Uma bombeira ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital

Mais de 120 operacionais, com 38 viaturas e um meio aéreo, combatem um incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, que teve reativações durante a noite e provocou um ferido, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o comandante José Costa, neste momento, combatem as chamas 126 operacionais, apoiados por 38 meios terrestres e um meio aéreo.

O incêndio começou no sábado às 15:23 e chegou a estar mais controlado, mas algumas reativações durante a noite agravaram a situação no terreno.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Pedro Santos, avançou à Lusa, cerca das 09:30, que tem a expectativa de que este incêndio entre na fase de rescaldo ainda durante a manhã e sublinhou que não há casas em risco, explicando o reforço de meios como medida de precaução.

“Efetivamente chegamos a mobilizar uma equipa de combate a incêndios urbanos por causa do risco do fogo chegar às casas, mas não temos relatos de que tenha acontecido algo nesse sentido. Há um flanco ativo neste momento que está a ceder aos meios”, disse Pedro Santos.

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Uma bombeira ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital do Médio Ave, acrescentou.

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Temas: Incêndio Santo tirso Bombeiros
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