Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Agência Lusa , PF
Há 1h e 4min

As autoridades suíças adiantaram que o incêndio foi causado por um homem "marginal e perturbado" que se imolou, afastando motivações terroristas

Um cidadão português está entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou seis pessoas e fez cinco feridos na terça-feira perto de Friburgo, Suíça, adiantou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) numa nota de condolências.

"O MNE lamenta profundamente a morte de um cidadão português no trágico incêndio em Kerzers, na Suíça. Transmitimos sentidas condolências à família e expressamos solidariedade às autoridades e vítimas", pode ler-se na publicação divulgada no Facebook.

As autoridades suíças adiantaram que o incêndio foi causado por um homem "marginal e perturbado" que se imolou, afastando motivações terroristas.

"Uma testemunha relatou que um homem, cuja investigação mostrou ser de origem suíça (...) entrou neste autocarro com sacos nas mãos. A certa altura, pulverizou-se com um produto inflamável e incendiou-o", disse o procurador do cantão, Raphael Bourquin, numa conferência de imprensa em Granges-Paccot, perto de Friburgo.

O incêndio, que começou no final da tarde de terça-feira num autocarro regional de transporte em Kerzers, causou pelo menos seis mortos e cinco feridos, dois deles com gravidade, indicou a polícia cantonal.

"No que diz respeito aos motivos, não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou Bourquin.

A família do alegado autor, um homem de 60 anos residente em Berna, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", acrescentou o procurador, referindo que "parece que esta pessoa estaria entre os falecidos".

O MNE já tinha manifestado nas redes sociais o "profundo pesar pelo trágico acidente de autocarro" em Kerzers (Chiètres), na Suíça.

O acidente ocorreu num "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas, assim chamado por ter sido criado para distribuir o correio.

Os "autocarros postais" suíços são tradicionais no país, reconhecidos pela cor amarela, pontualidade e buzina de três tons (usada para avisar nas curvas fechadas).  

