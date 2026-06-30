Suspeito de incendiar casa do companheiro da ex-mulher por vingança é detido

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Incêndio colocou em risco a habitação e os ocupantes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de incendiar uma habitação em Nine, Vila Nova de Famalicão, alegadamente para se vingar do fim de um relacionamento conjugal, anunciou esta terça-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram em 19 de julho, sendo a casa propriedade do novo companheiro da sua ex-mulher.

“Num quadro de vingança, não aceitando o fim do relacionamento conjugal, o detido procedeu ao derramamento de acelerante de combustível sobre a porta e janela da habitação pertencente à vítima, com quem a ex-mulher se relacionava, dando início ao incêndio”, explica.

A zona de acesso à habitação ficou destruída e o edifício e os seus ocupantes “correram perigo, num prejuízo que se estima em alguns milhares de euros”.

“O incêndio acabou por ser precocemente detetado por vizinhos que, com recurso a mangueiras, rapidamente o extinguiram, evitando danos maiores”, lê-se ainda no comunicado.