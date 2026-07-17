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Perigo máximo de incêndio em 17 concelhos. Situação agrava-se no sábado com mais distritos em risco

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 15min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado até ao meio da manhã

Dezassete concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão os concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Mogadouro, Miranda do Douro (Bragança), Belmonte (Castelo Branco), Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância, Abrantes, Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Nisa (Portalegre), Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

No sábado o perigo de incêndio vai intensificar-se, abrangendo mais concelhos de mais distritos.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

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O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado até ao meio da manhã, em especial no litoral oeste e possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal, vento mais intenso junto à faixa costeira durante a tarde e pequena descida da temperatura mínima no interior.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius (Bragança) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 23 (Porto e Viana do Castelo) e os 33 (Castelo Branco, Évora, Beja e Faro).

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Temas: Incêndio Perigo máximo Instituto Português do Mar e da Atmosfera Metereologia
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