Incêndio habitacional faz sete desalojados em Penafiel

Agência Lusa , AM
Há 51 min
Bombeiros (Getty Images)

Fogo foi dado como extinto pelas 22:20

Um incêndio numa habitação em Paço de Sousa, concelho de Penafiel, fez sete desalojados, sem provocar feridos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio em Paço de Sousa, Penafiel, no distrito do Porto, foi dado pelas 21:20.

O fogo foi dado como extinto pelas 22:20.

Fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa indicou que o incêndio não provocou feridos, com sete pessoas a ficarem desalojadas.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Paço de Sousa e da GNR, adiantou a mesma fonte.

A Lusa procurou obter mais informações com os bombeiros de Paço de Sousa mas não foi possível.

O JN e o Correio da Manhã noticiaram que o fogo começou num quarto e que os sete desalojados foram realojados pelo senhorio.

