Incêndio habitacional faz sete desalojados em Penafiel

Um incêndio numa habitação em Paço de Sousa, concelho de Penafiel, fez sete desalojados, sem provocar feridos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta para o incêndio em Paço de Sousa, Penafiel, no distrito do Porto, foi dado pelas 21:20.
O fogo foi dado como extinto pelas 22:20.
Fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa indicou que o incêndio não provocou feridos, com sete pessoas a ficarem desalojadas.
No local estiveram elementos dos bombeiros de Paço de Sousa e da GNR, adiantou a mesma fonte.
A Lusa procurou obter mais informações com os bombeiros de Paço de Sousa mas não foi possível.
O JN e o Correio da Manhã noticiaram que o fogo começou num quarto e que os sete desalojados foram realojados pelo senhorio.