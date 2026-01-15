Incêndio habitacional faz sete desalojados em Penafiel

Há 51 min

Fogo foi dado como extinto pelas 22:20

Um incêndio numa habitação em Paço de Sousa, concelho de Penafiel, fez sete desalojados, sem provocar feridos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio em Paço de Sousa, Penafiel, no distrito do Porto, foi dado pelas 21:20.

O fogo foi dado como extinto pelas 22:20.

Fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa indicou que o incêndio não provocou feridos, com sete pessoas a ficarem desalojadas.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Paço de Sousa e da GNR, adiantou a mesma fonte.

A Lusa procurou obter mais informações com os bombeiros de Paço de Sousa mas não foi possível.

O JN e o Correio da Manhã noticiaram que o fogo começou num quarto e que os sete desalojados foram realojados pelo senhorio.