Como o maior incêndio de sempre em Espanha. Dois pedreiros detidos por provocarem incêndio com maquinaria pesada no Porto

Agência Lusa , AG
Há 1h e 50min
Incêndio na região de Gironda, França (EPA)
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Fogo colocou em perigo populações, habitações e animais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois trabalhadores de uma pedreira, suspeitos de terem ateado na segunda-feira um incêndio florestal em Penafiel, no distrito do Porto, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que os suspeitos, de 54 e 56 anos, foram detidos fora de flagrante delito com a colaboração do Grupo de Trabalho de Redução de Ignições - Norte Litoral e estão indiciados pela autoria de um crime de incêndio florestal.

Segundo a Judiciária, o incêndio que deflagrou na segunda-feira em Duas Igrejas, no concelho de Penafiel, consumiu cerca de 500 hectares de floresta e colocou em perigo populações, habitações e animais.

"A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, permitiu apurar que o incêndio deflagrou na sequência do uso de maquinaria pesada numa pedreira sita junto à mancha florestal, num dia com risco de alerta máximo para incêndios florestais", refere a mesma nota.

Os detidos são trabalhadores da referida pedreira e, segundo os investigadores, estavam a trabalhar quando o incêndio deflagrou, tendo sido um destes a alertar o 112 assim que se apercebeu da ignição.

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A PJ refere ainda que os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações em posto policial.

Este é um caso semelhante ao que provocou o maior incêndio de sempre em Espanha, e que destruiu milhares de hectares em Ávila.

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Temas: Incêndio Penafiel Porto Espanha

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