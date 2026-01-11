Incêndio em Montalegre deixa homem de 98 anos desalojado depois de consumir toda a habitação

Agência Lusa , MP
Hoje às 12:03
Envelhecimento (Unsplash)

Incêndio terá começado numa lareira e obrigou à evacuação das habitações vizinhas

Um incêndio que terá tido origem numa lareira consumiu totalmente uma habitação em Vilarinho de Arcos, concelho de Montalegre, este domingo, deixando desalojado um homem de 98 anos, revelou à Lusa fonte da GNR local.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 10:08, tendo sido necessário evacuar as habitações vizinhas, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso.

Ainda segundo a mesma fonte não há registo de feridos.

A fonte da GNR afirmou que o idoso iria ser acolhido em casa de familiares.

Pelas 11:25 permaneciam no local 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.

Temas: Incêndio Montaleger Desalojado GNR

País

01:24

Manifestação em frente à embaixada do Irão em Lisboa reúne iranianos em Portugal: "Queremos o fim dos aiatolas"

Há 3h e 30min

Incêndio em Montalegre deixa homem de 98 anos desalojado depois de consumir toda a habitação

Hoje às 12:03

Um morto em despiste na A23 junto a Gavião

Hoje às 11:42

Sophia: a central fotovoltaica que ameaça projetos de quem escolheu a Beira Baixa para viver

Hoje às 11:04
Mais País

Mais Lidas

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

Ontem às 18:00

Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria

Ontem às 23:10

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Hoje às 08:00

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

Ontem às 17:41

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

9 jan, 15:39

Tracking poll, dia 6: Seguro de novo à frente, Cotrim sobe a segundo, Ventura no pódio

Ontem às 20:22

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

Ontem às 16:00

Aprovado projeto de lei do PS que clarifica quais os veículos isentos de portagens em várias vias

9 jan, 15:10

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

Ontem às 14:50

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Resultado Final: V. Guimarães 2 - 1 Sp. Braga

Ontem às 22:11

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

9 jan, 18:56