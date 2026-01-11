Incêndio em Montalegre deixa homem de 98 anos desalojado depois de consumir toda a habitação

Hoje às 12:03

Incêndio terá começado numa lareira e obrigou à evacuação das habitações vizinhas

Um incêndio que terá tido origem numa lareira consumiu totalmente uma habitação em Vilarinho de Arcos, concelho de Montalegre, este domingo, deixando desalojado um homem de 98 anos, revelou à Lusa fonte da GNR local.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 10:08, tendo sido necessário evacuar as habitações vizinhas, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso.

Ainda segundo a mesma fonte não há registo de feridos.

A fonte da GNR afirmou que o idoso iria ser acolhido em casa de familiares.

Pelas 11:25 permaneciam no local 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.