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360 homens continuam no terreno em Loulé apesar de fogo dominado

Agência Lusa , MM
Há 13 min
Pampilhosa da Serra
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Estão também a trabalhar na prevenção de reacendimentos dois meios aéreos envolvidos na operação

O dispositivo envolvido no combate ao incêndio que deflagrou na manhã de terça-feira, no concelho de Loulé, continua no terreno com 360 operacionais, apesar de o fogo ter sido dado como dominado às 04:07, disse fonte da Proteção Civil.

Além dos operacionais, estão também no terreno 128 meios técnicos e 10 máquinas de rastos, para acorrer a alguma reativação que possa ocorrer durante o dia, com o aumento as temperaturas e do vento, disse o comandante Rui Fernandes, da Proteção Civil, que fez um ponto de situação dos trabalhos em Besteiros, no concelho de Loulé.

“As preocupações são o aumento da temperatura, o aumento do vento, que podem criar aqui algumas reativações. Sendo certo que o dispositivo está pensado e montado para conseguir responder a essas reativações”, afirmou Rui Fernandes, salientando que estão também dois meios aéreos envolvidos na operação.

O oficial da Proteção Civil esclareceu que um dos meios aéreos é de combate e outro de reconhecimento.

Desde que o fogo foi dado como dominado, “não tem havido reacendimentos significativos”, assegurou a fonte da Proteção Civil, esclarecendo que essas situações puderam ser resolvidas “rapidamente” pelas equipas que estão “prá-posicionadas nos locais mais críticos”.

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Durante o combate ao fogo, houve “um bombeiro assistido e quatro feridos”, que foram transportados para unidades hospitalares, mas “todos considerados feridos leves”, acrescentou Rui Fernandes.

O dispositivo de combate confrontou-se, ao longo de todo o dia de terça-feira, com condições meteorológicas “muito desfavoráveis ao combate ao incêndio”, sobretudo o vento forte, que dificultou a operação dos meios aéreos.

Durante a noite, a redução da intensidade do vento e o aumento da humidade favoreceu o trabalho dos bombeiros, que deram o incêndio como dominado pelas 04:07.

“Nas próximas horas vamos manter o dispositivo com 360 operacionais, 128 meios técnicos, dez máquinas de rastos e dois meios aéreos”, antecipou, frisando que só foi afetada pelo fogo “uma estrutura edificada que não era habitada e sofreu alguns danos”.

O incêndio, que deflagrou na terça-feira numa zona rural da freguesia do Ameixial, em Loulé, no distrito de Faro, foi dado como dominado cerca das 04:00 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.

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O incêndio, que deflagrou às 10:49 de terça-feira, chegou a circundar várias aldeias, mas não houve necessidade de retirar pessoas.

O incêndio obrigou também na terça-feira ao corte da Estrada Nacional (EN) 2 no lugar de Besteiros, em ambos os sentidos, como medida preventiva.

No pico do incêndio estiveram também empenhados 12 meios aéreos.

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Temas: Incêndio Loulé Incêndios
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