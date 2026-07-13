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Fogo obriga a corte do trânsito no IP3 entre Tondela e Santa Comba Dão

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 5min
Incêndio na Covilhã
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O corte aconteceu pelas 15:10 e o trânsito, em ambos sentidos, está a ser desviado para a Estrada Nacional 2

O Itinerário Principal 3 (IP3) está cortado entre os nós de Adiça, Tondela, e de Santa Comba Dão, desde as 15:10, devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

“Um veículo pesado que circulava no IP3, na direção Viseu - Coimbra, foi provocando vários focos de incêndio, aquando das travagens e fomos obrigados a cortar a via nos dois sentidos”, disse à agência Lusa a fonte.

O corte aconteceu pelas 15:10 e o trânsito, em ambos sentidos, está a ser desviado para a Estrada Nacional 2 (EN2), entre os nós de Adiça, concelho de Tondela, e o de Santa Comba Dão, também distrito de Viseu.

O incêndio em mato está a mobilizar, pelas 16:20, segundo a página oficial da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 65 operacionais apoiados por 13 veículos e dois meios aéreos.

O alerta do incêndio foi dado para a freguesia de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, em Santa Comba Dão, distrito de Viseu.

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Temas: Incêndio IP3 Tondela Santa Comba Dão
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