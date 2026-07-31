Registaram-se mais de 5.700 incêndios rurais nos primeiros sete meses do ano

Há 1h e 25min

No ano passado, no período homólogo, sucederam 4.758 fogos e foi destruída uma área de 33.224 hectares de terreno

Nos sete primeiros meses deste ano foram registados mais de 5.700 incêndios rurais e arderam mais de 52.500 hectares de terreno, os valores mais elevados dos últimos quatro anos.

De acordo com os dados provisórios disponíveis no 'site' do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pelas 18:30 desta sexta-feira, entre 01 de janeiro e 31 de julho foram registados 5.729 incêndios florestais e afetados 52.961 hectares de terreno.

Da área ardida, 45% era de povoamentos florestais, 42% de matos e 13 de terrenos agrícolas.

O ano anterior com mais fogos e área queimada nos primeiros sete meses do ano foi 2022, quando ocorreram 7.084 incêndios e arderam 61.745 hectares.

No ano passado, no período homólogo, sucederam 4.758 fogos e foi destruída uma área de 33.224 hectares de terreno.

Este ano, o norte foi para já a região do país com mais fogos e com a maior área ardida, de acordo com informação do Sistema de Gestão integrado de Fogos Florestais (SGIFR) consultada pela Lusa.