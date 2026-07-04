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Concelho de Vouzela com uma frente “muito preocupante”, mais de mil operacionais no terreno e 12 meios aéreos

Agência Lusa , PP (atualizado às 10:35)
Há 29 min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Algumas povoações foram percorridas pelo fogo, mas as operações de socorro decorreram com tranquilidade.Neste momento, a área ardida na sequência deste incêndio já ultrapassa os 10 mil hectares

O incêndio de Vouzela, que já consumiu mais de 10 mil hectares, está a ser combatido por 1.181 operacionais, apoiados por 350 meios terrestres e quatro meios aéreos, a que se juntarão mais oito, indicou a Proteção Civil, este sábado.

Durante a noite, o combate ao fogo “evoluiu favoravelmente”, apesar das “condições difíceis” de combate, devido principalmente ao vento, disse à Lusa o comandante regional de Emergência e Proteção Civil, José Neves.

Os trabalhos de combate às chamas permitiram eliminar 50% do perímetro de incêndio, estando agora os bombeiros a consolidar os trabalhos, na frente virada a Caramulo, afirmou, alertando, contudo que o “lado esquerdo do incêndio continua ativo em 80% do perímetro”.

Segundo José Neves, a maior preocupação concentra-se agora em “cinco quilómetros lineares” dessa zona.

Algumas povoações foram percorridas pelo fogo, mas as operações de socorro decorreram com tranquilidade, acrescentou.

Neste momento, a área ardida na sequência deste incêndio já ultrapassa os 10 mil hectares, adiantou.

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O incêndio de Vouzela, que começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

O presidente da Câmara de Tondela disse à Lusa que o incêndio está hoje com uma frente “muito preocupante” nesse concelho e mais “umas quantas” nos municípios vizinhos.

“No concelho de Vouzela temos uma frente que nos preocupa mais, a que nós chamamos de Cercosa, em Campia, e depois temos uma no concelho vizinho de Tondela, em São João do Monte, que tem várias frentes”, disse Carlos Oliveira.

O presidente da Câmara de Vouzela, no distrito de Viseu, falava à agência Lusa pelas 09:30 de hoje, lembrando que o incêndio está com “umas quantas frentes ativas" nos restantes concelhos a que já chegou.

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