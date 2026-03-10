Suspeito da autoria de incêndio urbano em Miranda do Corvo detido pela PJ

Agência Lusa , MM
Há 1h e 20min
PJ

Homem terá utilizado um isqueiro para atear “diversos focos de incêndio, no interior de uma habitação, inserida num bairro habitacional”

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta terça-feira, a detenção de um homem de 32 anos pela presumível autoria de um crime de incêndio urbano, ocorrido na noite de segunda-feira no concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explicou que o detido, sem antecedentes criminais conhecidos, terá utilizado um isqueiro para atear “diversos focos de incêndio, no interior de uma habitação, inserida num bairro habitacional” na freguesia de Semide.

A atuação do suspeito, segundo aquela polícia criminal, teve “elevado potencial para provocar perdas de vidas humanas e prejuízos bastante elevados, não fosse a pronta e eficaz intervenção dos bombeiros” de Miranda do Corvo.

O homem foi detido pela Diretoria do Centro da PJ em colaboração com militares do posto territorial da GNR da Lousã e irá ser presente a tribunal para determinação de eventuais medidas de coação, assinala o comunicado.

Temas: Incendio Incendio urbano Miranda do corvo Pj Polícia judiciária

