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Incêndio destrói 12 mil hectares em região florestal a 100 km de Madrid

Agência Lusa , JS
Há 38 min
(Foto: Associated Press)
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Ocorrência está a ser combatida por cerca de 350 bombeiros e militares, além de 25 aeronaves, mas situação está "difícil", segundo o presidente da região de Castela-La Mancha

Um incêndio que deflagrou na quinta-feira a cerca de cem quilómetros a norte de Madrid destruiu já mais de 12.000 hectares de floresta, obrigando à retirada de centenas de pessoas, informaram este domingo as autoridades locais.

O incêndio florestal, que assola a região de Guadalajara e, em particular, o parque natural da Sierra Norte, não causou vítimas até ao momento, mas continua a ser classificado como “difícil” pelo presidente da região de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, e por outras autoridades locais na rede social X.

Cerca de 350 bombeiros e militares da Unidade Militar de Emergência (UME) estão mobilizados na zona, auxiliados por 25 aeronaves, para tentar controlar as chamas, indicou fonte do posto de comando à comunicação social.

Este incêndio deflagrou numa região florestal e montanhosa, que abriga espécies ameaçadas de extinção, como águias, lobos e borboletas e vem juntar-se a outro, ainda não controlado, que deflagrou na quarta-feira perto de Saragoça, no nordeste do país, e que já consumiu cerca de 16.000 hectares, de acordo com o último balanço feito na noite de sábado por Roberto Bermúdez de Castro, responsável pelas questões de segurança no governo regional de Aragão.

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Este incêndio também não causou vítimas até ao momento.

A Espanha acaba de passar por um dos incêndios mais mortíferos da sua história recente, um incêndio florestal que deflagrou na Andaluzia (sul) em 09 de julho, e que causou 13 mortos e destruiu 7.000 hectares.

O país tem vindo a registar, nos últimos anos, ondas de calor cada vez mais longas e frequentes, com temperaturas a ultrapassar largamente os 40°C, criando condições propícias a incêndios devastadores.

Em 2025, mais de 393.000 hectares foram destruídos pelas chamas, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis), enquanto desde o início deste ano foram já consumidos cerca de 82.000 hectares de floresta em Espanha.

No ano passado, “um terço da superfície total queimada na Europa” ocorreu em Espanha, recordou o primeiro-ministro Pedro Sánchez, quando se deslocou ao local do incêndio na Andaluzia, onde sublinhou que “os efeitos da emergência climática estão a agravar-se” e avisou para um “verão complicado”.

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Temas: Incêndio Incendiário Incendios Espanha Madrid
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