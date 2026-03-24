Três desalojados em incêndio em habitação no concelho de Pombal

Agência Lusa , AM
Há 2h e 16min
Bombeiros (Getty Images)

Fogo foi dado como extinto às 05:20

Três pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio na habitação onde residiam, que ficou destruída, na localidade de Granja, concelho de Pombal, disse à lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Leiria.

“As três pessoas não sofreram ferimentos, mas ficaram desalojadas na sequência do incêndio na habitação, estando a ser acompanhadas pelas autoridades competentes”, adiantou a mesma fonte, acrescentando que o fogo foi dado como extinto às 05:20.

Às 06:30 mantinham-se no local 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.

Temas: Incêndio Habitação Granja Pombal

País

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