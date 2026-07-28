Incêndio que já fez cinco feridos obriga a cortar a A25 e a EN16 na Guarda

Agência Lusa , AG
Há 1h e 53min
Incêndio na Guarda (Miguel Pereira da Silva/Lusa)
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Progressão das chamas obrigou a cortar as vias

A autoestrada A25 e a Estrada Nacional (EN) 16 estão cortadas, em ambos os sentidos, entre a Guarda e o Alto do Leomil, no concelho de Almeida, devido ao fogo que está a lavrar naquela zona do distrito da Guarda, disse a Proteção Civil.

“A circulação foi interrompida pelas 12:20 entre o nó da Guarda e o Alto do Leomil, na A25, e entre o cruzamento da localidade de Amoreira, no concelho de Almeida, e Pínzio, no concelho de Pinhel, na EN16, devido à progressão das chamas”, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

No caso da A25, a alternativa é a Estrada Nacional 221, que liga a Guarda a Almeida, passando por Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.

Na EN16, o percurso alternativo recomendado pelas autoridades é a estrada que liga a localidade de Parada (Almeida), ao Rochoso e à cidade da Guarda.

O fogo deflagrou pelas 13:51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.

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No combate às chamas estão cinco meios aéreos, 390 operacionais e 118 veículos.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.

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Temas: Incêndio Guarda Fogo
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