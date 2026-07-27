Incêndio na Guarda "continua por dominar". Fogo tem três frentes ativas e já está a ser combatido por 350 operacionais

Agência Lusa , MFP
Há 13 min
Pampilhosa da Serra
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Proteção Civil diz que não há habitações ou povoações em risco

O incêndio que lavra no concelho da Guarda desde as 13:51 desta segunda-feira tinha três frentes ativas às 20:30, que estavam a ser combatidas por 350 operacionais, apoiados por sete meios aéreos e 92 viaturas, disse a Proteção Civil.

"O fogo continua ativo e por dominar, com três frentes a progredir em zona de mato nos limites dos concelhos da Guarda e Sabugal, entre as localidades de Rochoso e Cerdeira do Côa, respetivamente", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

A mesma fonte acrescentou que não há habitações ou povoações em risco.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:51 e o combate às chamas chegou a mobilizar dez meios aéreos ao final da tarde.

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Temas: Incêndio Guarda Fogos Chamas Bombeiros
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