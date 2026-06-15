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Quatro idosos morrem em incêndio num contentor na Grécia

Agência Lusa , TFR
Há 34 min
Nuvens negras pairam sobre o futuro da Grécia na UE (REUTERS)
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As quatro vítimas, três mulheres e um homem, são irmãos com 69, 75, 83 e 88 anos

Quatro idosos, membros da mesma família, morreram esta segunda-feira num incêndio num contentor onde viviam em Konitsa, no noroeste da Grécia, informou a agência de notícias grega ANA.

Segundo a mesma fonte, as quatro vítimas, três mulheres e um homem, são irmãos com 69, 75, 83 e 88 anos.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas, de acordo com a ANA, poderá ter sido iniciado por uma vela ou por uma lamparina a petróleo.

As vítimas viviam no contentor, que lhes tinha sido destinado após um terramoto que atingiu a região em 1996, causando danos significativos.

Segundo os vizinhos, as vítimas viviam em condições precárias, sem eletricidade, e sofriam de problemas de saúde.

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Temas: Incêndio Grécia Contentor Mortos Idosos
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