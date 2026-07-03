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Populares retêm suspeito de atear incêndio florestal em Castelo de Paiva

Agência Lusa , MSM
Há 53 min
GNR
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Homem foi depois detido pela GNR

Um homem de 41 anos foi detido pela GNR após ter sido retido por populares por suspeita de atear um incêndio florestal na madrugada de quarta-feira em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o homem foi detido pelo crime de incêndio florestal, na freguesia de Fornos – Castelo de Paiva.

"No decorrer do patrulhamento operacional, foi recebido alerta de um foco de incêndio, tendo os militares se deslocado para o local, onde constataram que o suspeito, se encontrava retido por populares, que presenciaram o início do incêndio", refere a mesma nota.

Fonte da GNR disse à Lusa que o incêndio alegadamente ateado pelo suspeito não teve proporções quase nenhumas, devido à rápida intervenção dos bombeiros.

Segundo a Guarda, o detido foi presente na quinta-feira no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

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Temas: Incêndio GNR Prisão preventiva Incendiário Castelo de Paiva

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