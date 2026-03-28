Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Agência Lusa , WL
Há 1h e 47min
Bombeiros

Não há, para já, habitações em risco

Mais de 100 operacionais, apoiados por três meios aéreos, estavam hoje, pelas 18:20, a combater um incêndio na zona da Pedra Bela no Parque Nacional da Peneda-Gerês, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras De Bouro.

O incêndio deflagrou pelas 13:45 na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado garantiu não haver, para já, habitações em risco.

Pelas 18:20, as chamas estavam a ser combatidas por 103 operacionais apoiados por trinta meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com o 'site' da Proteção Civil.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Terras De Bouro, no local estão os Sapadores de Braga, uma Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, os Bombeiros Voluntários de Esposende, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os Bombeiros Voluntários de Fão, Bombeiros Voluntários de Amares, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Proteção Civil.

Temas: Incêndio Gerês

País

06:40

Lisboa está a transformar-se numa cidade esponja. Serão as cheias coisa do passado?

Há 44 min
02:08

Não é impressão sua: as compras estão mesmo muito mais caras

Há 59 min
02:44

“Farto-me de ligar para a companhia de seguros. Não tenho qualquer resposta”. Famílias afetadas pela tempestade Kristin desesperam para arranjar casas

Há 1h e 2min

Motociclista morre em colisão com automóvel no concelho de Palmela

Há 1h e 42min
Mais País

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

Ontem às 22:00

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

Ontem às 21:42

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

Ontem às 09:55

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

Ontem às 13:45

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Milhares de imigrantes, vítimas de uma burla, estão à beira da expulsão de Portugal. Dezenas passam a noite à porta da PJ

Ontem às 21:35

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Hoje às 09:00

A substância mais cara, volátil e rara do mundo foi transportada pela primeira vez

Ontem às 21:11

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Violência doméstica: Homem morre em despiste após matar mulher em Castelo de Vide

Há 3h e 42min

Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

Ontem às 19:45

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Ontem às 11:39