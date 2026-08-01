Gaia: mais de 100 operacionais combatem incêndio

Agência Lusa
Há 1h e 21min
Bombeiros (Getty Images)
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Não há casas em risco

Mais de 100 operacionais combatiam, pelas 16:45 de hoje, um incêndio a lavrar numa zona de mato em Lever, freguesia de Vila Nova de Gaia, sem casas em risco.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, uma das corporações no local, disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 15:17 e o incêndio desenrola-se sobretudo numa zona de mato, distante de habitações.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão no local a combater as chamas 102 operacionais, 29 meios terrestres e dois meios aéreos.

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Temas: Incêndio Gaia
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