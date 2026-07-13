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Incêndio de "proporções excecionais" lavra em Fointainebleau a sul de Paris

Agência Lusa , NM
Há 2h e 47min
Fointainebleau incêndio (Lusa)
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Até ao momento, o incêndio consumiu cerca de 800 hectares do maciço florestal

Um incêndio na floresta de Fontainebleau, a sul da capital francesa, está a ser descrito pelas autoridades como tendo "proporções excecionais" e o combate foi esta segunda-feira reforçado com duas aeronaves Canadair.

As duas aeronaves Canadair estão atualmente em operação, prevendo-se a chegada de mais de 500 bombeiros ao longo do dia, juntamente com reforços adicionais, para o combate ao fogo que teve início no domingo, informaram as autoridades do corpo de bombeiros aos jornalistas.

A França atravessa atualmente a terceira onda de calor do ano, condições que aumentam significativamente o risco de incêndios.

Para combater o fogo tinham sido anteriormente utilizadas duas aeronaves do modelo Dash para lançar retardadores de chamas, uma mobilização de recursos aéreos de combate a incêndios sem precedentes na região de Paris.

Até ao momento, o incêndio consumiu cerca de 800 hectares do maciço florestal de Fontainebleau, com uma área total de 20 mil hectares, situado a 60 quilómetros a sudeste de Paris.

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Desde que o alerta vermelho foi emitido no sábado, o município de Seine-et-Marne - onde se situa a floresta - enfrentou vários incêndios de grande escala que consumiram quase 400 hectares antes de serem controlados.

No domingo, os incêndios obrigaram ao encerramento de um troço da autoestrada A6, a principal via de acesso ao sudeste de França que atravessa a floresta.

No domingo, uma coluna de fumo era visível a 20 quilómetros de distância.

Apesar de os serviços de emergência recomendarem que as pessoas permanecessem em casa para evitar a exposição ao fumo, os moradores saíram para observar a passagem de veículos de emergência e da polícia no meio do fumo que pairava sobre a região.

Segundo as autoridades, na manhã desta segunda-feira, cerca de 200 residentes tiveram de ser levadas para locais seguros devido ao avanço do fogo, que mobilizou aproximadamente 370 bombeiros.

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Temas: Incêndio Fontainebleau França Paris

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