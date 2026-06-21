Porque arde Portugal todos os anos? Floresta nas mãos de 400 mil proprietários, que não sabem o que fazer com ela

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Sofremos incêndios cada vez mais catastróficos porque a floresta cresce selvagem

Ninguém sabe quantos proprietários florestais existem em Portugal. O último levantamento oficial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), publicado em 2021, confessa que “apenas 46% dos espaços florestais possuem cadastro predial”. Mesmo assim, estão contabilizados 11,7 milhões de prédios rústicos com uso agroflorestal. Há mais terrenos florestais do que portugueses. Grande parte dos proprietários nem sequer conhece as matas que herdou. “Estima-se que mais de 20% do território não possui dono ou este é desconhecido”, declara o ICNF.

A floresta está em plena expansão. No final do século XIX, ocupava 600 mil hectares do território. Agora, preenche três milhões e meio, seis vezes mais. “Um terço de Portugal é floresta. Portanto, somos relativamente recentes a ter floresta”, comenta João Bandeira. Durante muito tempo, a exploração agrícola e a pastorícia garantiram o equilíbrio deste ecossistema. O problema é que quase desapareceram. Já não há roçadores de mato para dar ao gado, pouca lenha é retirada para aquecer as casas. O Interior está cada vez mais vazio. “O que é que acabou por acontecer? Uma acumulação de combustível brutal”, resume o engenheiro florestal, apreensivo pela inevitabilidade da 29.ª época de incêndios da sua carreira.

O fogo é um fenómeno natural no clima mediterrânico, faz parte da renovação do ecossistema. Já os fogos descontrolados são uma consequência inevitável da acumulação de combustível, porque a floresta cresceu desordenada e não é limpa. Pelo menos desde 2017, o ano da dupla carnificina, estamos perante um fenómeno novo: incêndios de dimensões catastróficas. O maior de sempre foi o de Piódão, no ano passado: andou à solta por sete municípios dos distritos de Coimbra, Guarda e Castelo Branco. Queimou 645 quilómetros quadrados de árvores e matos, uma área superior à dos concelhos de Lisboa, Amadora, Odivelas, Oeiras, Cascais e Sintra, todos somados.

Floresta gerida: o conceito-chave

Como uma empresas, a floresta precisa de ser gerida. “O que podemos fazer para travar os grandes incêndios? A gestão”, declara João Bandeira. Em setembro de 2024, um incêndio que deflagrou em Penafiel galgou 18 quilómetros de floresta e só parou às portas do Porto. Devorou tudo, à exceção de dois povoamentos de eucalipto da Navigator. Resistiram, intactos, sem qualquer apoio de bombeiros. As imagens de uma ilha verde numa paisagem de carvão parecem milagre, mas são a prova real de que o planeamento e a gestão são a melhores armas contra os fogos.

Com a escassez e o custo crescente da mão de obra, é necessário deixar espaço entre as árvores para operações mecânicas de limpeza. “Esta florestação foi feita em terraços para permitir que as máquinas consigam entrar para fazer o tal controle da vegetação”, explica o engenheiro florestal, que é quadro da Navigator. Num povoamento “gerido”, as árvores são plantadas com racionalidade. Entre elas, há espaço suficiente para os troncos engrossarem, receberem nutrientes e crescerem saudáveis. E para a circulação das máquinas de rasto e de limpeza.

Os estudiosos da floresta distinguem ao longe a preciosa minoria dos povoamentos que estão geridos. Se é possível ver o solo entre as copas das árvores, isso é um bom indício. Nos espaços não geridos, que são a maioria, árvores raquíticas competem por cada palmo do território. Chegam a formar uma barreira impenetrável, a que os peritos chamam “pêlo de cão”. Para além disso, matos e acácias levantam cabelo até à copa das árvores. A maior parte da floresta portuguesa, na realidade, é “sucata”: não serve para nada, a não ser para arder. “O problema não é o eucalipto em si, a espécie não é relevante. O que é relevante é a quantidade de biomassa e a sua continuidade vertical e horizontal”, expõe Akli Benali na região de Pedrógão, em pleno povoamento não gerido, dominado por pinheiros.

Floresta ruinosa

O regresso de um incêndio de grandes proporções, como o de 2017, é uma inevitabilidade. “Qualquer fogo que entre aqui, vai consumir o combustível dos arbustos, subir devagar e queimar depois as copas dos pinheiros, das acácias e dos eucaliptais”, descreve o perito em Ciência dos Incêndios Florestais da Universidade de Lisboa. Bastará uma ignição, que até poderá ser natural, numa semana de risco máximo: temperatura acima dos 30 graus, vento com rajadas acima dos 30 km/hora, humidade abaixo dos 30%.

“Como não há nenhuma interrupção deste combustível, o incêndio evoluirá livremente durante quilómetros”, antecipa Akli Benali, ao olhar para a paisagem.

Se a floresta ocupa um terço do território, Portugal transformou-se numa selva abandonada. “Em Alvares existem três mil proprietários. Em 10 mil hectares, em três mil proprietários, só há 12 que gerem”, lamenta João Baeta Henriques, um dos doze que ainda trabalha para retirar rendimento da floresta. Cercado por povoamentos não geridos, sabe bem que o seu esforço poderá ser em vão, porque a madeira carbonizada perde valor e nem sequer interessa às celuloses.

De acordo com o European Forest Institute (EFI), no conjunto da Europa (incluindo países não UE), a propriedade pública e privada está aproximadamente equilibrada, cerca de 50% / 50%. No mundo, 73% da floresta é pública. Em Portugal, “apenas 3% dos terrenos florestais são do Estado”, descreve o ICNF. Os proprietários privados — “cujo número ascende a várias centenas de milhar”, na linguagem prudente de um organismo que não sabe o número exato — detêm 91%. As empresas industriais gerem 4%.

Uma floresta assim espartilhada, em regime de “microfúndio”, está condenada a arder. Na contabilidade do ICNF, Portugal tem 11,7 milhões de prédios rústicos com uso agroflorestal. "O tamanho médio da propriedade, na zona centro, anda à volta de meio hectare não se consegue fazer nada, não há qualquer tipo de rentabilidade possível", conclui Akli Benali. Depois do abandono dos campos, Portugal falhou na criação de um modelo económico novo para a o Interior.