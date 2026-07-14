MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Incêndios destruíram 98% da área que era previsto arder até 2030 em apenas cinco anos

Agência Lusa , NM
Há 38 min
Incêndio em Fornos de Algodres (Miguel Pereira da Silva/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Dados mostram ainda que houve “menos vítimas mortais e uma resposta operacional mais eficaz”

Os incêndios rurais em 2025 elevaram a área ardida para 98% da extensão prevista até 2030 pelo Programa Nacional de Ação (PNA) desenhado pelas autoridades, alertou esta quarta-feira a associação ambientalista Zero.

“Portugal já esgotou cerca de 98% do limite de área ardida previsto para toda a década 2020-2030 — e ainda faltam cinco anos para 2030”, salientou a associação, em comunicado, reagindo ao relatório do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), divulgado na segunda-feira pela Lusa.

Os dados mostram um “retrato duplo”, com “menos vítimas mortais e uma resposta operacional mais eficaz”, ao mesmo tempo que 2025 foi “o quarto pior ano em área ardida desde 2001, com o dobro da área queimada em 2024 e mais ignições do que no ano anterior”.

Além disso, o “incendiarismo continua a ser uma das causas mais destrutivas do sistema”.

A associação criticou a situação da Agência de Gestão Integrada de Fogos (AGIF), que está “sem presidência efetiva desde 2024”, num momento “em que a implementação do PNA avançou apenas para 53%, com 21% das iniciativas ainda por iniciar”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para a Zero, “as metas de 2030 estão cada vez mais distantes de serem cumpridas” e mostram o risco da sustentabilidade do sistema, como indicam os dados de 2025.

No ano passado, houve um aumento de ignições e da área ardida (“271 mil hectares, praticamente o dobro dos 137 mil registados em 2024”) com os 44 maiores incêndios a serem “responsáveis por 91% de toda a área ardida do ano”.

“As ignições por uso negligente do fogo voltaram também a subir (+27%), confirmando que já não há contraste entre comportamento social e severidade meteorológica: ambos os indicadores pioraram em simultâneo”, alertaram os ambientalistas, que notam a mão humana como a causa dos fogos mais destrutivos.

Dos “seis maiores incêndios do ano, (160.048 hectares, mais de metade da área ardida total), apenas um teve origem em fogo posto; os restantes resultaram de dois raios, dois usos do fogo (um cigarro, uma fogueira) e um acidente de transportes, todos numa mesma janela de sete dias de condições meteorológicas extremas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Em 2025, o incendiarismo e o uso do fogo mantiveram-se como as principais causas identificadas dos incêndios, respondendo em conjunto por cerca de 78% das ocorrências com causa determinada”.

Numa comparação entre os dados e o PNA, a associação salientou que a “proporção de grandes incêndios continua mais de 50% acima da meta definida para 2030” e criticou a falta de uso de fogo para combater os incêndios.

“O fogo controlado, a ferramenta de prevenção mais eficaz e mais barata que existe, continua a ser a mais negligenciada e, em vez de crescer, a execução caiu ainda mais em 2025, para menos de metade da meta anual”, explicou a Zero.

A associação ambientalista lamentou que a “gestão de fogos rurais continue a não ser tratada como prioridade transversal de Estado”, com a AGIF a deixar de “responder diretamente ao primeiro-ministro”, passando “para a tutela do Ministério da Agricultura, uma mudança que, em vez de resolver a fragilidade institucional da agência, parece estar a acentuá-la”.

Em 2025, “os incêndios rurais foram responsáveis pela libertação de cerca de 3,6 milhões de toneladas de carbono — aproximadamente o dobro da média histórica desde 2003 e o equivalente a 24% de todas as emissões nacionais anuais”, que mostra, segundo a Zero, “uma contradição incontornável”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Isto porque “não é possível falar de política climática credível em Portugal enquanto a gestão do território rural continuar a gerar, todos os anos, um volume de emissões equiparável ao de setores inteiros da economia”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Fogos

Relacionados

Estes são os oito concelhos de Vila Real e Bragança em perigo máximo de incêndio

Incêndio de "proporções excecionais" lavra em Fointainebleau a sul de Paris

Incêndio em fábrica de calçado em Felgueiras mobiliza três corporações

Incêndio industrial junto ao aeroporto de Lisboa já está dominado. Chamas consumiram dois armazéns
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Incêndios destruíram 98% da área que era previsto arder até 2030 em apenas cinco anos

Há 38 min

Polícias do Porto condenados a penas entre os quatro e oito anos de prisão

Há 46 min

Alunos do 10.º e 12.º anos têm mais dois dias para se inscreverem após atraso na divulgação das notas

Há 1h e 16min

A poucas horas do fim do prazo para classificar exames, há professores a receber itens e outros ainda a serem convocados

Há 1h e 24min
Mais País

Mais Lidas

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Ontem às 14:34

Pensava que estava a oferecer um perfume de luxo à namorada. Afinal, continha um veneno mortal usado por espiões russos

Ontem às 15:50

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

Ontem às 19:47

Caso Luís Neves. São estas as imagens que desmentem o ministro

Ontem às 21:17

Estava a limpar o terreno e foi detido por causar incêndio na Guarda

Ontem às 14:03

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

12 jul, 16:00

Herdade na Arrábida diz que é dona de cinco praias. Este processo em tribunal envolve um rei e uma rainha mas a decisão pode estar nas marés

Ontem às 07:00

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Ontem às 09:05

"A ameaça dos mísseis balísticos só vai aumentar" e a Europa deu um passo em frente para criar um "escudo sólido"

Ontem às 18:09

Acidente de moto-quatro faz dois mortos em Castro Daire. Criança de oito anos foi de helicóptero para o hospital com ferimentos graves

Ontem às 22:53

Ventura entrou na sala da IL no Parlamento sem autorização e filmou interior. Aguiar-Branco aceita queixa contra presidente do Chega

Hoje às 11:02
opinião
Bernardo Mota Veiga

O silêncio sobre a bitcoin é ensurdecedor

Ontem às 17:11