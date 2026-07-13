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Estes são os oito concelhos de Vila Real e Bragança em perigo máximo de incêndio

Agência Lusa , NM
Há 1h e 16min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Valpaços (Vila Real), Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Alfândega da Fé, Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso (Bragança) são os munícipios sob maior risco

Oito concelhos dos distritos de Vila Real e Bragança estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão os concelhos de Valpaços (Vila Real), Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Alfândega da Fé, Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também mais de 80 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Beja, Portalegre e Faro em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul.

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Está também prevista a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no litoral a norte do Cabo de Sines até ao final da manhã, vento fraco a moderado do quadrante oeste e neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior.

A previsão aponta ainda para pequena descida da temperatura mínima no nordeste transmontano e pequena subida da máxima no interior Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda) e os 18 (Lisboa) e as máximas entre os 23 (Porto e Viana do Castelo) e os 31 (Évora e Castelo Branco).

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Temas: Incêndio Fogos
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