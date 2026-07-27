Uma "boa notícia" no sudoeste de França: incêndio em Landes dado como "controlado"

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 44min
Incêndio em Lacanau, França (Baz Ratner/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Em Gironda continua a luta contra as chamas "violentas"

O incêndio, que deflagrou na quinta-feira perto de Biscarrosse, nos Landes, no sudoeste de França, está agora controlado, anunciou esta segunda-feira o presidente francês.

"O incêndio está controlado, o que é uma boa notícia nos Landes", anunciou Emmanuel Macron, a partir da sala de crise do centro operacional departamental de incêndios e socorro (CODIS) de Bordéus.

Em Gironda, departamento vizinho, arde, desde quarta-feira, arde um mega-incêndio que ameaça a aglomeração urbana de Bordéus.

"Continuamos a lutar. Foi estabilizado, como se costuma dizer, mas continua a ser violento e é preciso ter extrema cautela nas próximas horas e nos próximos dias", acrescentou Macron sobre o fogo em Gironda.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Fogo França Emmanuel Macron Landes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

07:59

"Enquanto a temperatura não baixar e o vento não diminuir vai ser complicado": próximas 48 horas decisivas em França e Espanha

Há 12 min

Uma "boa notícia" no sudoeste de França: incêndio em Landes dado como "controlado"

Há 1h e 44min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Rússia diz estar recetiva a novas ideias sobre o processo de paz na Ucrânia

Há 3h e 56min
02:55

Mais de 2.500 operacionais combatem incêndio em França: turnos podem chegar a 24 horas

Hoje às 19:33
Mais Europa

Mais Lidas

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Hoje às 07:00

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Ontem às 17:08

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Hoje às 17:19

Número de baixas dos EUA na guerra com o Irão ultrapassa as 600 depois de o Pentágono alterar discretamente a contagem

Ontem às 22:07

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Ontem às 09:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Ontem às 08:00

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

25 jul, 01:42

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

25 jul, 16:00

O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Ontem às 10:00
opinião
António José Vilela

E se falássemos da PJ e não só de Luís Neves?

Hoje às 12:57

Incêndio de Aveiro chegou a Oliveira do Bairro. A1 e Linha do Norte reabertas

Hoje às 17:53

Influencer morta pelo marido semanas depois de o acusar de pedofilia nas redes sociais

Hoje às 15:37