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Mais de 120 bombeiros e sete meios aéreos combatem chamas em herdade em Moura

Agência Lusa , PP
Há 50 min
Bombeiros (Getty Images)
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Nas operações de socorro estão envolvidos 124 operacionais, auxiliados por 38 veículos e sete meios aéreos

Mais de 120 bombeiros e sete meios aéreos combatem um incêndio agrícola no concelho de Moura, distrito de Beja, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que está a lavrar na Herdade da Negrita, na freguesia de Santo Aleixo da Restauração, foi dado pelas 14:41.

A mesma fonte adiantou que as chamas, que estão a ceder aos meios de combate, estão a consumir pasto, olival e mato,

Nas operações de socorro estão envolvidos 124 operacionais, auxiliados por 38 veículos e sete meios aéreos.

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Temas: Incêndio Fogo Herdade em Moura Incêndio agrícola
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