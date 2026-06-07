Mais de 120 bombeiros e sete meios aéreos combatem chamas em herdade em Moura

Há 50 min

Nas operações de socorro estão envolvidos 124 operacionais, auxiliados por 38 veículos e sete meios aéreos

Mais de 120 bombeiros e sete meios aéreos combatem um incêndio agrícola no concelho de Moura, distrito de Beja, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que está a lavrar na Herdade da Negrita, na freguesia de Santo Aleixo da Restauração, foi dado pelas 14:41.

A mesma fonte adiantou que as chamas, que estão a ceder aos meios de combate, estão a consumir pasto, olival e mato,

Nas operações de socorro estão envolvidos 124 operacionais, auxiliados por 38 veículos e sete meios aéreos.