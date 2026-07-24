Incêndios florestais no sudoeste de França obrigam a retirar 110 mil pessoas: "Nunca vimos nada assim"

Agência Lusa , NM
Há 1h e 39min
Incêndios em França (AP)
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Ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, alerta que a situação é "completamente sem precedentes"

Cerca de 110 mil pessoas foram retiradas devido aos incêndios florestais que devastam o sudoeste de França, o maior dos quais, no departamento de Gironda, já consumiu 14 mil hectares, segundo o governo, que convocou um gabinete de crise.

O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, afirmou esta sexta-feira à cadeia televisiva TF1 que a situação é "completamente sem precedentes".

"Nunca vimos nada assim, um incêndio conetivo (que se alimenta a si próprio) desta magnitude", declarou.

Os serviços de emergência retiraram 110 mil pessoas desde quarta-feira e o incêndio de Gironda "queimou 14 mil hectares" e "destruiu 53 casas".

Este incêndio dirige-se para a área metropolitana de Bordéus e as autoridades preparam a proteção da cidade, que "não está ameaçada neste momento", frisou Nuñez.

"Obviamente, faremos todo o possível para a proteger através de operações terrestres" e com o auxílio de recursos militares, declarou ao canal de televisão TF1.

O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou que vai convocar uma célula de crise interministerial esta noite dedicada aos incêndios florestais.

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"Os Ministérios do Interior, das Forças Armadas, da Saúde, dos Transportes e do Ambiente" serão convocados para esta reunião, marcada para as 22:00 (20:00 TMG), refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O incêndio que começou na quarta-feira em Saumos levou também à evacuação da península de Cap-Ferret, onde os habitantes tiveram de ser retirados por estrada e por barco.

Também foram retiradas pessoas de Saumos, Le Temple, Arès e Andernos.

"Estamos perante um incêndio XXL, imprevisível", afirmou a autarca da Nova Aquitânia e de Gironda, Sophie Brocas, numa conferência de imprensa.

A autarca alertou que o incêndio na baía turística de Arcachon continua fora de controlo, numa situação de seca extrema e com previsão de ventos fortes que podem complicar os trabalhos de extinção.

Mais de 1.000 bombeiros, 440 polícias militares, 260 veículos e um vasto dispositivo terrestre participam nas operações no terreno, entretanto reforçadas com quatro aviões Canadair, três aviões de combate a incêndios e helicópteros de reconhecimento.

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Um incêndio que começou em Biscarosse, também no sudoeste, avançou esta sexta-feira para sudeste em direção a Parentis e 8.000 pessoas tiveram de ser retiradas preventivamente, além das 23.000 já retiradas desde quinta-feira à noite, anunciaram as autoridades locais.

"Não há vítimas, até ao momento, entre a população civil. No que diz respeito aos bombeiros, registaram-se cinco feridos ou casos de mal-estar, mas 

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Temas: Incêndio Fogo França
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